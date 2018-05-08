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PSA Groupe выбирает технологию Punch Powertrain для своей будущей электрической трансмиссии
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PSA Groupe выбирает технологию Punch Powertrain для своей будущей электрической трансмиссии 

VanLife 58 минут назад
Фото: VanLife
Группа PSA ускоряет переход к электромобилям (с гибридными и электрическими силовыми агрегатами), рассматривая в качестве одной из целей создание электрических версий всех своих моделей к 2025 году. Выбор Punch Powertrain в качестве поставщика электрифицированных коробок передач следующего поколения является, таким образом, важным стратегическим решением, сообщает пресс-служба концерна. DCT: самая совершенная коробка передач с двойным сцеплением Главной причиной решения производителя заключить соглашение о сотрудничестве с Punch Powertrain является запатентованная революционная конструкция коробки передач с двойным сцеплением, позволяющая уменьшить количество деталей, а значит — массы и размеров агрегата. Кроме того, эта коробка передач обладает высокими характеристиками и способствует снижению расхода топлива, а также отличается конкурентной ценой. Коробку передач следующего поколения в конфигурации 48V планируется устанавливать на будущих моделях автомобилей Группы PSA. Исключительно высокие характеристики этой коробки передач ставят ее на первое место среди коробок передач с двойным сцеплением в сегменте коммерческих и легковых автомобилей. Punch Powertrain участвует в проекте и инвестирует средства для своих клиентов
Punch Powertrain осуществлены значительные инвестиции, которые призваны соответствовать уровню проекта такого масштаба, в частности, путем приобретения компании Apojee, специализирующейся на производстве силового электронного оборудования. Стратегия международного развития Это соглашение с Группой PSA является важнейшим этапом стратегии Punch Powertrain, направленной на то, чтобы стать поставщиком мирового уровня для автомобильной промышленности. Для обеспечения постоянного и долгосрочного развития стремится решить две задачи: увеличить свой портфель заказов и создать международную клиентскую базу крупных рынков. Приобретая Группу PSA в качестве первого крупного европейского клиента, Punch Powertrain уже реализует свою вторую задачу: укрепить свои позиции в Европе и расширить свою международную деятельность.
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