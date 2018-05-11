PSA меняет поставщика коробок передач

Несколько лет назад французы из PSA все-таки отправили на покой свой заслуженный и многострадальный 4-ступенчатый автомат AL4/AT8 и теперь используют только 6-скоростные АКПП японской компании Aisin. Однако и их скоро ожидает отставка.

Новым поставщиком автоматизированных трансмиссий выбран Punch Powertrain со штаб-квартирой в Бельгии. В 1970-х эта компания была подразделением компании DAF, ныне же она принадлежит китайцам. На Peugeot Citroen будут устанавливать преселективные роботы Punch. Одним из решающих факторов такого выбора называется привлекательная цена и простота конструкции коробок.

К 2025 году вся модельная линейка альянса PSA будет состоять из электромобилей, подключаемых и «мягких» гибридов с вспомогательной 48-вольтовой электросетью. В этой связи экономия топлива выходит на первый план, а по этой части преселективы предпочтительнее классических автоматов.