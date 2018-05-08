Почему Peugeot-Citroen отказывается от надёжных японских АКП Aisin

49 0 0 По мере электрификации модельного ряда, французский концерн будет переходить с классических «автоматов» Aisin на коробки с двумя сцеплениями фирмы Punch.

«Хорошо, что не на вариаторы!» — остаётся только вздохнуть поклонникам французских автомобилей Peugeot Citroen . Действительно, фирма Punch, основанная ещё в 1972 году как подразделение DAF, прославилась своими бесступенчатыми передачами, однако, после того, как европейцы наигрались в вариаторы, основными клиентами Punch стали китайские Lifan Geely . В этом смысле не удивительно, что в 2016 году Punch перешёл в полное владение Yinyi Group — китайцы скупили 100% акций Punch. Итак, вчера пресс-служба Peugeot-Citroen разослала пресс-релиз, где сообщается, что в рамках электрификации модельного ряда, рассчитанной до 2025 года, когда все модели будут предлагаться либо в виде электромобилей, либо в виде PHEV — гибридов с высоковольтной батареей, подзаряжаемой от внешнего источника, либо в виде MHEV — «мягких» 48-вольтовых гибридов, PSA переходит на коробки Punch Powertrain.

Поначалу это будут агрегаты с двумя сцеплениями, адаптированные к «мягким» гибридам — они называются e-DCT. По сути, это обычная коробка, предназначенная для моделей с поперечной компоновкой силового агрегата, где в одном корпусе размещены ещё и главная передача с дифференциалом, и 48-вольтовый стартер-генератор. Во время разгона последний будет добавлять на коленвал момент через ремённую передачу и работать как электродвигатель, а при сбросе газа, переключившись в режим генератора, восполнять энергию, забранную из 48-вольтовой АКБ. Интересно, что в случае с Punch сочетание «коробка с двумя сцеплениями» вовсе не означает, что речь не идёт о вариаторе! Дело в том, что у вариаторов Punch вместо привычного гидротрансформатора устанавливаются именно два мокрых многодисковых сцепления. Одно используется для переднего хода, второе — для заднего. Однако ж, спокойно. Индекс новой коробки, которую будут выпускать для французских «мягких» гибридов — DT2, и он-то как раз однозначно указывает, что в картере коробки будут не шкивы, а обычные шестерёнки. Такой вывод можно сделать из описания 7-ступенчатой коробки DT1, размещённом на сайте Punch.