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Nissan остановит завод в Петербурге на три недели летних каникул
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Nissan остановит завод в Петербурге на три недели летних каникул 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: dp.ru
Nissan Motor планирует остановить работу завода в Санкт-Петербурге с 23 июля по 12 августа 2018 года на летние каникулы, сообщили в компании.
Конвейер будет вновь запущен 13 августа, и завод продолжит работу в штатном режиме.
Во время коллективного отпуска будут проводиться плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории предприятия.
Ранее сообщалось, что завод Nissan Motor в Петербурге по итогам 2018 года может выпустить около 50 тыс. автомобилей против 45,8 тыс. штук в 2017 году.
Предприятие в настоящее время собирает модели Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. В планах автопроизводителя — с сентября 2018 года начать серийную сборку обновленной модели X-Trail и через несколько месяцев обновить модель Qashqai, пояснил представитель Nissan.
Nissan рассчитывает на прирост продаж новых автомобилей в 2018 году по сравнению с 2017 годом чуть более 5%.
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