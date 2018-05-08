Представлен 630-сильный Mercedes-AMG GT 63 S Edition 1

Немецкий производитель рассекретил топовое исполнение «заряженного» четырехдверного купе. Версия Mercedes-AMG GT 63 S Edition 1 будет доступна на протяжении 12 месяцев с момента старта продаж модели. Она базируется на самой мощной модификации GT 63 S и имеет ряд отличий в оформлении экстерьера и интерьера. Модель GT 63 S Edition 1 укомплектовали пакетом AMG Aerodynamics Package, добавляющим большой передний сплиттер, продвинутый в плане аэродинамики диффузор и регулируемый вручную задний спойлер. Эти элементы уменьшают коэффициент лобового сопротивления и увеличивают прижимную силу, правда, конкретные цифры производитель не сообщает.

Другими внешними отличиями Edition 1 стали матовые серые полосы AMG на кузове, серый окрас кузова Designo Graphite Magno, а также кованные колеса с комбинированным окрасом — матово-черный в сочетании с серебристым.

В оформлении салона используются кожаные обивки — серая Magma и черная Nappa с контрастной желтой прострочкой, используемой также на креслах AMG Multicontour. Установлен руль AMG с отделкой микрофиброй DINAMICA с использованием контрастной желтой прострочки, 12-часовым желтым маркером и бейджиком Edition 1. Кожей Nappa с желтой прострочкой отделаны также подлокотники, передняя панель и дверные панели. Еще имеется карбоновая отделка, желтые ремни безопасности и особые коврики.

Под капотом располагается четырехлитровая V-образная «битурбовосьмерка» M178, отдача которой в стоковом варианте составляет 630 л.с. и 900 Нм. Двигатель сочетается с девятискоростной автоматической коробкой передач AMG и системой полного привод 4Matic+. В такой конфигурации автомобиль способен разгоняться до первой «сотни» за 3,2 секунды и до максимальной скорости 315 км/ч.

Публичная премьера Mercedes-AMG GT 63 S Edition 1 состоится на гонке ADAC Zurich 24h, которая пройдет на Нюрбургринге в ближайшие выходные. Прием заказов стартует летом текущего года, а поставки начнутся в сентябре.

Напомним, предыдущими новинками линейки AMG были седан и универсал E-Class 53-й серии. По материалам: www.kolesa.ru