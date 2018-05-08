Тест-драйв Chery Tiggo 2: Пойдем своим путем

Вступать в игру в самом массовом классе украинского автомобильного рынка, не имея богатого опыта за спиной — затея очень смелая. И успех может ждать только того, кто имеет «фишку», которая точно зацепит покупателя. В случае с Chery Tiggo 2 — это демократичная цена. Что же скрывается за небольшим ценником и знакомым именем? Компактный кроссовер Chery Tiggo 2 к нам попал в максимальной комплектации Luxury, которая на момент написания статьи стоила 327 250 гривен. В действительности, это самое интересное предложение на рынке. Что же скрывается за вполне себе современными формами?

Я свой, собственный Глядя на внешний облик кроссовера их Поднебесной, так и вспоминается цитата из известного мультфильма из детства. Почему? Шеф-дизайнер Джеймс Хоуп нарисовал актуальный и лаконичный дизайн, который может понравиться широкой аудитории. Создатель фирменного «фордовского» стиля конца «нулевых» сумел добавить молодежный нотки. Но, главное, «Тигго» не похож на другие автомобили, от прежнего заимствования не осталось и следа! Тренд пары лет — встроенные в бамперы дневные ходовые огни. В нашем случае С-образная форма намекает на первую букву в марке авто.

Габариты у машины средние для класса, но они даже в некоторых параметрах превышают старый Tiggo. Так, колесная база в 2555 мм выше, чем у одноименного кроссовера классом выше. Дорожный просвет в 186 мм на авто с «механикой» (и 178 мм с «автоматом») — отличный показатель. Короткие свесы и обеспечивают хорошую геометрическую проходимость по сухому дорожному покрытию. В городе этих цифр — с головой.

Большие зеркала заднего вида в передней проекции может и смотрятся немного великоватыми, но обзорность с ними отменная. Не повелись дизайнеры за модой и в случае с колесами. 16-дюймовые колесные диски предлагаются во всех комплектациях, но в базовой — они стальные, на тестовом автомобиле же легкосплавные. Благодаря высокому профилю (205/55) резины машина не теряет в комфорте, и вероятность повредить колеса снижается.

Неокрашенный пластик по периметру кузова защищает лакокрасочное покрытие от повреждений. Правда, нижняя кромка переднего и заднего бампера имеют серые пластиковые накладки, которые очень подвержены царапанию. Снаряжённая масса в зависимости от трансмиссии составляет 1290–1320 кг. Кроссовер можно покрасить в один из шести цветов кузова, в том числе красный, оранжевый (в нашем случае), чёрный и голубой. Они все яркие.

Ах, облака Сегодня трудно найти новый автомобиль, в котором бы не было хоть простой мультимедийной системы. Но в «Чери» она не простая. Ее сердце — 8-дюймовый сенсорный дисплей c хорошей отзывчивостью. По бокам от него — также сенсорные кнопки регулировки громкости, переключения режимов аудио, меню телефона и пр. Они большие, даже в движении попадать в них легко. Круто, что при попытке подключения «яблочного» смартфона система сама подсказывает какие кнопки нужно нажимать в телефоне для коннекта. Система Cloudrive при подключении смартфона по USB и Bluetooth одновременно позволяет выводить на монитор системы экран гаджета на платформе Android, но и с iPhone. Свежая приборная панель и по качеству неплоха.

Некоторыми функциями мультимедиа, как и круиз-контролем можно управлять с рулевого колеса. Его удобная форма не вызывает претензий, но к качеству кожаной отделки могут возникнуть замечания. Приборная доска с интересной подложкой в виде сот читается одинаково хорошо, как днем, так и ночью. Классная отзывчивость системы с одной стороны и только английский язык с другой.

Фишку с бегающими навстречу стрелками тахометра и спидометра автопроизводители начали использовать все чаще. 80% площади экрана бортового компьютера занимает система контроля давления в шинах. Эта система, конечно, важна. Но жаль, что нельзя менять картинку.

Кресла с ярким сочетанием оранжевой и черной ткани выглядят очень свежо и модно. Но они чрезмерно мягкие, боковая поддержка в них отсутствует полностью, как класс. Правда, очень мягкая набивка помогает выдержать украинское бездорожье. Жалко, что у водительского кресла отсутствует лифт. Поэтому мне с ростом в 183 см посадка казалась слишком высокой (что даже сказывалось на обзорности верхней кромки щитка приборов). По некоторым данным, вертикальная регулировка кресла и подлокотник у водителя могут появиться в ближайшем будущем в качестве опции.

На втором ряду трое взрослых чувствуют себя вполне приемлемо, разве что центральный тоннель немного мешает. Но самое интересное — за спинками второго ряда. По умолчанию объем багажного отсека равен 420 литров, что является рекордом в классе. Если сложить сначала подушку, а потом и спинку второго ряда, то объем грузового отсека увеличивается до солидных размеров, по нашим замерам 1550-1600 литров (официальные данные отсутствуют).

Техноклассика Новый автомобиль в техническом плане является настоящей классикой жанра во плоти — в переднеприводном шасси спереди поперек установлен 106-сильный бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 литра, вместе с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Что можно сказать о характере двигателя? 135 Нм максимального крутящего момента доступны с 2800 об/мин. Действительно, мотор любит, чтобы его крутили. В противном случае он работает вяло, не позволяя разгоняться в диапазоне оборотов до 2000 об/мин. Но на ровном газе на любой передаче можно двигаться стабильно и при меньших оборотах.

Механическая трансмиссия отличается коротким и понятным ходом кулисы. Правда, к включению задней нужно привыкнуть, поначалу у меня она недовключалась. Камера заднего вида активируется моментально — это удобно. Конечно, для шестой передачи двигатель слабоват. Но на скорости свыше 110 км/ч обороты пересекают отметку в 3000 об/мин, и в салоне возрастает шум мотора и трансмиссии. Сцепление же понятное и равномерное, хотя и немного коротковатое. Но даже водители с базовым опытом вождения «механики» в автошколе сядут в «Чери» и поедут без проблем.

Вот что совсем не заслуживает критики, так это подвеска. Стойки «МакФерсон» спереди и балка сзади настроены точно для наших дорог. В меру упругая и сбитая, она разные ямы в асфальте, колеи в грунтовке и разбитую брусчатку преодолевает без возмущений и дискомфорта для водителя и пассажиров.

О изъянах дороги напоминают только шумы при работе ходовой. В Chery гордятся, что для настройки «тележки» подключали инженеров Lotus . Не знаю, чья заслуга такая комфортная подвеска, но она дошла до серийного автомобиля в отличной спецификации.

Вектор ясен Автомобили марки Chery изменяются к лучшему, приобретая свою индивидуальность. Сначала мы это заметили на примере Tiggo 5, теперь подтверждаем свое убеждение с компактным Tiggo 2. Второй случай — это уже закономерность. Ни внутри, ни снаружи даже самый пытливый ум и глаз не обнаружит заимствования у других марок. И присущий ранее аромат улетучился. Одним словом, отличить без эмблемы Chery от «корейцев», или «японцев» трудно. Уверено, что Tiggo 2 это сможет записать себе в актив.