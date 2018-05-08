Ещё
Mercedes G Class 2018 Тест Драйв. Вот почему любят Гелик в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes G Class 2018 Тест Драйв. Вот почему любят Гелик в России 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Mercedes G Class 2018 Тест Драйв на Ютуб канале Stenni Тест Драйв для всех тех, кто уважает эту марку и особенно эту модель.
New Mercedes-Benz G-Class сохранил знакомый и узнаваемый образ предшественника, но заметно увеличился в размерах. Новинка подросла в длину на 53 мм до внушительных 4715 мм и стала шире на целых 121 мм, демонстрируя кузов шириной в 1881 мм. Увеличение внешних габаритных размеров кузова возможно и не сильно заметно снаружи, но явно бросается в глаза как только попадаешь в салон нового внедорожника.
Вот почему любят Гелик в России. Это первый настоящий и отлично отснятый тест-драйв нового Mercedes G500 2018 года на бездорожье, которое будет полезным всем, кто собирается эксплуатировать его не только в городе, но и за городом. Многие покупатели этой модели уважают его не только за прекрасный внешний вид, но и уверенность в проходимости. Это тест драйв Mercedes G500 доказывает, что новый Гелендваген 2018 достоин называться внедорожником.
Красивые пейзажи, красивый квадрат и красивая музыка.
Многие говорят, что Гелик уже не торт и стал гламурным и не имеет права гордо носить имя «Внедорожник», но это видео призвано развеять эти мысли и доказывает, что новый Гелендваген выпущенный в 2018 году не стоит списывать и он еще сможет многим доказать на что способен. Итак, поехали.
Надеюсь, что данный материал Вам понравился и будет полезным. Не забудьте подписаться на мой блог. До новых встреч на моем блог.
Подписывайтесь на мой Блог, instagram и Telegram, также YouTube канал.
С уважением, Андрей Шрайб (Stenni Тест Драйв)
Car.ru: последние новости
Открылись некоторые подробности о новом кроссовере Volkswagen для России Новая Toyota Supra стала достоянием фотошпионов Volvo переходит на Android
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Троллейбус протаранил столб в Москве
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение