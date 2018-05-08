Mercedes G Class 2018 Тест Драйв. Вот почему любят Гелик в России

Mercedes G Class 2018 Тест Драйв на Ютуб канале Stenni Тест Драйв для всех тех, кто уважает эту марку и особенно эту модель.

New Mercedes-Benz G-Class сохранил знакомый и узнаваемый образ предшественника, но заметно увеличился в размерах. Новинка подросла в длину на 53 мм до внушительных 4715 мм и стала шире на целых 121 мм, демонстрируя кузов шириной в 1881 мм. Увеличение внешних габаритных размеров кузова возможно и не сильно заметно снаружи, но явно бросается в глаза как только попадаешь в салон нового внедорожника.

Вот почему любят Гелик в России. Это первый настоящий и отлично отснятый тест-драйв нового Mercedes G500 2018 года на бездорожье, которое будет полезным всем, кто собирается эксплуатировать его не только в городе, но и за городом. Многие покупатели этой модели уважают его не только за прекрасный внешний вид, но и уверенность в проходимости. Это тест драйв Mercedes G500 доказывает, что новый Гелендваген 2018 достоин называться внедорожником.

Красивые пейзажи, красивый квадрат и красивая музыка.

Многие говорят, что Гелик уже не торт и стал гламурным и не имеет права гордо носить имя «Внедорожник», но это видео призвано развеять эти мысли и доказывает, что новый Гелендваген выпущенный в 2018 году не стоит списывать и он еще сможет многим доказать на что способен. Итак, поехали.

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С уважением, Андрей Шрайб (Stenni Тест Драйв)