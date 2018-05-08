Porsche 918 Spyder опять попали под отзыв

Супергибрид Porsche 918 Spyder с силовой установкой в 887 л.с. уже неоднократно становился объектов отзывных кампаний. В трех случаях дефект крылся в элементах ходовой части, которая оказалась недостаточно надежной. И вот — новый отзыв.

Производитель отзывает 305 автомобилей, что составляет треть от всего тиража модели (918 экземпляров). Все они были проданы в США. На машинах обнаружилась опасная коррозия. Из-за нее могут появиться трещины в местах соединения поперечных и продольных рулевых тяг, что приведет к разлому и потере управляемости.

В Porsche подчеркивают, что пока несчастных случаев по этой причине не зафиксировано, и компания действует на опережение.