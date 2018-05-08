Продажи Skoda выросли в России в апреле на 18%

Продажи новых легковых автомобилей Skoda на российском рынке в апреле 2018 года выросли по сравнению с апрелем 2017 года на 17,8% — до 6,3 тыс. штук, сообщила компания. Основные поставки в прошлом месяце пришлись на модели Rapid (2,9 тыс. штук, рост на 13%), Octavia (2,2 тыс. штук, рост на 3,1%) и Kodiaq (482 шт.). «Мы планируем и дальше наращивать присутствие бренда в России. Так, запустив недавно продажи Skoda Kodiaq локального производства с расширенной гаммой двигателей и комплектаций, мы надеемся, что модель станет еще ближе и доступнее для российских потребителей», — сказал руководитель Skoda Auto в России Ян Прохазка Группа Volkswagen выпускает, в том числе, часть автомобилей Skoda для российского рынка на заводе VW в Калуге (Rapid) и мощностях « Группы ГАЗ » в Нижнем Новгороде (Octavia, Kodiaq).