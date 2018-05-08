Hyundai назвал цены обновленных iMax и iLoad

Компания Hyundai представила рестайлинговые iLoad и iMax, получившие новое оборудование. В списках версий iMax появилась новая — Elite. Ее отличает дополнительное оборудование и более качественная отделка салона.

Младшая комплектации iMax — Active, с двигателем на 2,5 литра и 170 л.с., начинается от 32 922 долларов, что в переводе на наши деньги 2 064 696 рублей. В базе: камера заднего вида, шесть динамиков для акустической системы, складывающиеся зеркала, автоматические противотуманки, бортовой компьютер, круиз-контроль.

Цена iLoad начинается с 38 790 долларов, по актуальному курсу это 2 432 707 рублей. За эти деньги можно приобрести автомобиль с круиз-контролем, автоматическими фарами, бортовым компьютером и регулируемой рулевой колонкой.