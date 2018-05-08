Ещё
Hyundai назвал цены обновленных iMax и iLoad
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai назвал цены обновленных iMax и iLoad 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Hyundai представила рестайлинговые iLoad и iMax, получившие новое оборудование. В списках версий iMax появилась новая — Elite. Ее отличает дополнительное оборудование и более качественная отделка салона.
Младшая комплектации iMax — Active, с двигателем на 2,5 литра и 170 л.с., начинается от 32 922 долларов, что в переводе на наши деньги 2 064 696 рублей. В базе: камера заднего вида, шесть динамиков для акустической системы, складывающиеся зеркала, автоматические противотуманки, бортовой компьютер, круиз-контроль.
Цена iLoad начинается с 38 790 долларов, по актуальному курсу это 2 432 707 рублей. За эти деньги можно приобрести автомобиль с круиз-контролем, автоматическими фарами, бортовым компьютером и регулируемой рулевой колонкой.
За рулем Кубань: последние новости
Volkswagen показал абсолютно новый кроссовер Tharu, который будут собирать в России Новый кроссовер Renault. Первое изображение 9 мая будет представлен самый быстрый "Гольф" - Volkswagen Golf GTI TCR
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Троллейбус протаранил столб в Москве
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение