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Toyota Supra 2019 разглядели фотошпионы
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Toyota Supra 2019 разглядели фотошпионы 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Свежее поколение Toyota Supra было замечено на тесте в Нюрбургринге.
За автомобилем можно наблюдать на ролике, который выложили в сеть. Его продолжительность по времени составляет четыре минуты.
О новой Toyota пока трудно получить достоверную информацию в полном объеме. Известно лишь о том, что представитель линейки Supra будет оснащен автоматической системой трансмиссии в 8 ступней.
Что касается двигателя, то он предположительно способен выдавать 450 лошадиных сил. Однако детали по мощности, объему могут быть уточнены.
Не исключено, что на машине установили мотор от BMW. Есть версия о том, что двигатель позаимствовали и адаптировали у представителей M3 или M4.
Эксперты предполагают, что на машине достигнута идеальная весовая пропорция 50 на 50. Это позволит оптимизировать нагрузку на оси.
Появление пятой версии Supra ожидается уже в этом году. Однако пока непонятно, на каком из автошоу состоится дебют.
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