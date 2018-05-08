Toyota Supra 2019 разглядели фотошпионы

Свежее поколение Toyota Supra было замечено на тесте в Нюрбургринге.

За автомобилем можно наблюдать на ролике, который выложили в сеть. Его продолжительность по времени составляет четыре минуты.

О новой Toyota пока трудно получить достоверную информацию в полном объеме. Известно лишь о том, что представитель линейки Supra будет оснащен автоматической системой трансмиссии в 8 ступней.

Что касается двигателя, то он предположительно способен выдавать 450 лошадиных сил. Однако детали по мощности, объему могут быть уточнены.

Не исключено, что на машине установили мотор от BMW . Есть версия о том, что двигатель позаимствовали и адаптировали у представителей M3 или M4.

Эксперты предполагают, что на машине достигнута идеальная весовая пропорция 50 на 50. Это позволит оптимизировать нагрузку на оси.

Появление пятой версии Supra ожидается уже в этом году. Однако пока непонятно, на каком из автошоу состоится дебют.