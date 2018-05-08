ТОП-10 самых популярных автобрендов

Автоаналитики из Focus2Move представили широкой публике рейтинг из десяти автомобилестроителей, продукция которых была особенно популярна в первом квартале текущего года.

Наилучшие результаты отмечаются в работе Volkswagen Group. Эта автокомпания произвела и реализовала в указанном периоде 2730000 автомобилей (+5,3%).

Содружество Renault-Nissan закрыло первый квартал с 2700000 реализованных машин (+5,1%), показав второй результат.

Третье место у японского автоконцерна Toyota . Автомобили различных моделей от данного автопроизводителя разошлись тиражом в 2620000 экземпляров (+2,1%).

Четвертый в списке лучших автопроизводителей — Hyundai-Kia с показателем 1760000 автомобилей (+3%). Замкнул пятерку — General Motors , продажи которого соответствуют 1590000 экземпляров (+3%).