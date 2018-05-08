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ТОП-10 самых популярных автобрендов
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ТОП-10 самых популярных автобрендов 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Автоаналитики из Focus2Move представили широкой публике рейтинг из десяти автомобилестроителей, продукция которых была особенно популярна в первом квартале текущего года.
Наилучшие результаты отмечаются в работе Volkswagen Group. Эта автокомпания произвела и реализовала в указанном периоде 2730000 автомобилей (+5,3%).
Содружество Renault-Nissan закрыло первый квартал с 2700000 реализованных машин (+5,1%), показав второй результат.
Третье место у японского автоконцерна Toyota. Автомобили различных моделей от данного автопроизводителя разошлись тиражом в 2620000 экземпляров (+2,1%).
Четвертый в списке лучших автопроизводителей — Hyundai-Kia с показателем 1760000 автомобилей (+3%). Замкнул пятерку — General Motors, продажи которого соответствуют 1590000 экземпляров (+3%).
Также к ТОП -10 среди особо востребованных на глобальном авторынке, является продукция автоконцернов: Ford (1450000 экз. / -7,4%), Honda (1260000 экз. / +1,2%), FCA (1190000 экз. / -0,9%), PSA (1150000 экз. / +2,1%), а также Suzuki (840000 экз. / +6,2%).
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