Первый выезд: лимузин Путина показали на инаугурации

Буквально за несколько дней до инаугурации появились слухи, что нового отечественного лимузина на мероприятии может и не быть. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, знакомый с подготовкой церемонии. Это тут же дало повод позлословить: дескать, не успели довести проект до конца к главному для него событию. Однако вчера все вопросы оказались сняты. Впервые со времен Бориса Ельцина глава Российской Федерации снова передвигается на автомобиле отечественного производства.

Для начала разберемся с названиями. Изначально использовалась формулировка проект «Кортеж». Официальные источники от нее достаточно быстро отказались, но имя успело прижиться, и в новостных лентах присутствует до сих пор. Внутризаводское название проекта звучит длиннее: единая модульная платформа, ЕМП. Как водится, есть у машин и длинный цифровой индекс. Например, флагманский лимузин — это ЕМП-41231SB. А в качестве торговой марки на рынке будет использоваться бренд «Аурус». Он происходит от сочетания латинских слов Aurum, «золото», символ элитарности, и Russia, «Россия». Получат автомобили и свои собственные имена — в честь башен московского Кремля. Седан и лимузин окрестили «Сенат», внедорожник — «Коментант», минивэн — «Арсенал». Хорошие названия, звучные!

Широкой публике семейство «Аурус» представят в рамках Московского автосалона, который в этом году пройдет в выставочном центре «Крокус Экспо» с 29 августа по 9 сентября. О графике поставок и порядке выхода машин на рынок уже кое-что известно. До конца года свои автомобили получит главный заказчик — администрация президента . В 2019-м «Аурусы» начнут передавать в другие правительственные структуры. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров также сообщил, что заказы на седаны и лимузины начнут принимать с конца августа — начала сентября, а клиенты смогут получить их в течение 2019 года. В конце 2019-го дебютирует внедорожник. О перспективах минивэна пока ничего не известно.

Конкретные цены, конечно, будут зависеть от пожеланий заказчика по комплектации и наличию брони, однако ориентир задан. Его назвал Денис Мантуров, но вот применительно к седану или лимузину — не уточняется. «Больше десяти миллионов рублей точно. Он будет дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce Bentley . Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — отметил чиновник. Напомним, что на проект «Кортеж» было потрачено больше 12 миллиардов рублей налогоплательщиков.

О технике пока известно немногое. Длина лимузина составляет 6062 миллиметра, ширина — 2000, высота — 1695. Дорожный просвет фактически кроссоверный: он равен 200 миллиметрам! Для сравнения: длина «пульмановского» Mercedes-Benz S-класса в 222-м кузове равна 6499 миллиметрам.

Флагманским для «Аурусов» будет шестилитровый двигатель V12 с четырьмя турбокомпрессорами. Это полностью отечественная разработка, выдает она порядка 850 л.с. Но вот как раз этот мотор, видимо, еще окончательно не готов. Под капотом лимузина, который вез президента на инаугурацию, стоит агрегат попроще. V-образную «восьмерку» объемом 4,4 литра в НАМИ сделали при поддержке Porsche Engineering. Она оснащена двумя турбинами, развивает 600 л.с. и работает в тандеме с мощным электромотором. Он встроен между двигателем и коробкой передач, выполняет задачи стартера и генератора, а еще может везти автомобиль при выходе из строя ДВС. Коробка передач, кстати, тоже российская — 9-ступенчатый автомат фирмы КАТЕ, рассчитанный под момент до 1000 Нм. Именно столько будет выдавать топовый мотор V12. А базовым мотором для седана, внедорожника и минивэна окажется скромная «четверка» рабочим объемом 2,2 литра. Ей положен одноступенчатый наддув. Предельная мощность агрегата — 245 л.с., момент — 380 Нм. На него, видимо, придется основной спрос.

Пристальное внимание у некоторых вызвал установленный на инаугурационный лимузин госномер. Никакого пафоса и спецсерий — банальный в776ус77. Из открытых источников мгновенно стало известно, что это сочетание раньше числилось за ГАЗ-3110 и Daewoo Sens . Однако еще два года назад номерной знак был сдан в ГИБДД и по сложившейся практике снова пущен в оборот. Так что оказаться в распоряжении НАМИ или правительственного гаража он мог вполне обычным путем.

Напоследок отметим, что фотографий внутреннего убранства и приборной панели «Ауруса» в широком доступе пока нет. Что касается дизайна кузова, то его создавали с оглядкой на ЗИС-110, разработанный во время Великой Отечественной войны по распоряжению Сталина. Искать во флагмане отечественного автопрома параллели с Bentley и Rolls-Royce можно, однако, как принято говорить, «все совпадения случайны».