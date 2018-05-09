Рассекречены подробности о минивэнах проекта «Кортеж» 

В понедельник, 7 мая, на инаугурации президента России Владимира Путина был впервые показан седан проекта «Кортеж». Также не остался без внимания минивэн. В Сети появились подробности создания автомобилей. Об этом сообщил сайт Reactor.
Отмечается, что все автомобили, входящие в проект «Кортеж», разрабатываются на Единой модульной платформе (ЕМП).
На рынок автомобили выйдут под новым отечественным брендом Aurus, а седан и лимузин будут выпущены под линейкой «Сенат» (Senat). Уточняется, что все названия будут выполнены на латинице.
Минивэн получит название «Арсенал» (Arsenal), а кроссовер станет «Комендантом» (Komendant).
Лимузин, минивэн и седан будут оснащены гибридной силовой установкой с 4,4-литровым мотором V8 мощностью 598 лошадиных сил, которая будет работать совместно с 9-скоростной АКПП от российского производителя KATE.
Президент России Владимир Путин будет пользоваться лимузином «Кортеж», на котором приехал на инаугурацию, потому что он ему понравился, сказал пресс‐секретарь главы государства Дмитрий Песков.