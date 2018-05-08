АвтоВАЗ модернизировал роботизированную коробку для «Весты» и «Иксрея»

АвтоВАЗ устанавливать на автомобили «Веста» и «XRAY» обновленную роботизированную коробку передач АМТ. Об этом сообщает сайт Lada Online.

Модернизированная трансмиссия позволяет переключать передачи быстрее, а благодаря новой функции «Режим ползучести» возможно начать движение вперед или назад без использования педали газа, для этого нужно просто отпустить тормоз.

Новый «Зимний режим» обеспечивает надежный старт по скользкой дороге, например, позволяет начинать движение со второй передачи. Для этого предлагается запустить двигатель, нажать тормоз и выбрать передачу М2.