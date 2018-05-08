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АвтоВАЗ модернизировал роботизированную коробку для «Весты» и «Иксрея»
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АвтоВАЗ модернизировал роботизированную коробку для «Весты» и «Иксрея» 

Wroom.ru 31 минуту назад
Фото: Wroom.ru
АвтоВАЗ устанавливать на автомобили «Веста» и «XRAY» обновленную роботизированную коробку передач АМТ. Об этом сообщает сайт Lada Online.
Модернизированная трансмиссия позволяет переключать передачи быстрее, а благодаря новой функции «Режим ползучести» возможно начать движение вперед или назад без использования педали газа, для этого нужно просто отпустить тормоз.
Новый «Зимний режим» обеспечивает надежный старт по скользкой дороге, например, позволяет начинать движение со второй передачи. Для этого предлагается запустить двигатель, нажать тормоз и выбрать передачу М2.
Роботизированная механическая коробка АМТ — это собственная разработка АвтоВАЗа, впервые применённая на "Ладе Приоре" в 2014 году. Агрегат создан на основе стандартной пятиступенчатой «механики», но дополнен электроактуаторами фирмы ZF, отвечающими за включение нужной передачи, и электронным блоком упраления. Сейчас робот предлагается для «Весты» и «Иксрея» за доплату 25 тысяч рублей.
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