АвтоВАЗ начал устанавливать на свои модели новую роботизированную коробку

Новая трансмиссия АМТ 2.0 стала более быстрой.

Так, время переключения между первой и второй и второй и третьей ступенями уменьшено за счёт оптимизации порядка включения сервоприводов. У «робота» появились новые функции: «Режим ползучести» и «Зимний режим». Первый позволяет машине ехать на холостых оборотах без активации на педали газа. Второй дает возможность на скользкой дороге начать движение сразу со второй передачи.

Обновлённый «робот» устанавливается на «Весту» с 1,8-литровым двигателем с 19 февраля ткущего года. Вскоре ее получат и обновленные модели.