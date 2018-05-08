Ещё
АвтоВАЗ начал устанавливать на свои модели новую роботизированную коробку
Далее:
Читайте также:
Ещё

АвтоВАЗ начал устанавливать на свои модели новую роботизированную коробку 

За рулем Кубань 25 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Новая трансмиссия АМТ 2.0 стала более быстрой.
Так, время переключения между первой и второй и второй и третьей ступенями уменьшено за счёт оптимизации порядка включения сервоприводов. У «робота» появились новые функции: «Режим ползучести» и «Зимний режим». Первый позволяет машине ехать на холостых оборотах без активации на педали газа. Второй дает возможность на скользкой дороге начать движение сразу со второй передачи.
Обновлённый «робот» устанавливается на «Весту» с 1,8-литровым двигателем с 19 февраля ткущего года. Вскоре ее получат и обновленные модели.
За рулем Кубань: последние новости
Volkswagen показал абсолютно новый кроссовер Tharu, который будут собирать в России Hyundai назвал цены обновленных iMax и iLoad 9 мая будет представлен самый быстрый "Гольф" - Volkswagen Golf GTI TCR
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Троллейбус протаранил столб в Москве
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение