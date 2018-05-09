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«Робот» АМТ на Lada Vesta научили быстрее переключаться и трогаться со 2-й
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«Робот» АМТ на Lada Vesta научили быстрее переключаться и трогаться со 2-й 

Daily-Motor 58 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания «АвтоВАЗ» сообщила о модернизации своей автоматической трансмиссии АМТ. Доработанный «робот» устанавливают на автомобили Lada Vesta еще с 19 февраля текущего года, однако известно это стало только сейчас. Коробка АМТ 2.0 пока работает исключительно в связке с 1,8-литровым двигателем.
Благодаря пакету доработок роботизированная трансмиссия, устанавливаемая на «Лада Веста», теперь переключается на 30% быстрее, чем раньше, независимо от оборотов двигателя. Добиться этого удалось за счет оптимизации алгоритмов включения сервоприводов.
Вторым новшеством стал так называемый «ползущий режим», позволяющий начать движение автомобиля после отпускания педали тормоза и без нажатия газа (по типу гидромеханического «автомата»).
Помимо этого в модернизированную АМТ «АвтоВАЗа» был добавлен «зимний режим», с которым водитель сможет более уверенно трогаться на скользком покрытии — со второй передачи. Для того, чтобы тронуться с места со 2-й необходимо запустить двигатель, выжать педаль тормоза и перевести рычаг коробки передач в положение M2.
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