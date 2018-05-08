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Появились подробности о новой коробке передач для Lada Vesta
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Появились подробности о новой коробке передач для Lada Vesta 

Авторамблер 20 минут назад
Фото: Авторамблер
Дилерские центры Lada получили техническое описание модернизированного «автомата», который начали устанавливать на Lada Vesta еще зимой этого года. Описание АМТ 2.0 опубликовал портал Lada Online.
В брошюре перечислены основные отличия новой коробки от старой. Например, время переключения с первой на вторую и со второй на третью передачу сократилось на треть. Этому поспособствовало изменение и оптимизация алгоритма включения сервоприводов не зависимо от оборотов двигателя.
Кроме того, появился «Режим ползучести» — запрограммированная функция работы АМТ, которая позволяет начать движение вперед (положение селектора трансмиссии «А/ М») или назад ("R") при отпускании педали тормоза, без нажатия на газ.
И, наконец, был внедрен «Зимний режим». Он используется для старта автомобиля на обледенелом покрытии сразу со второй передачи.
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