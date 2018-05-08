Моторы Volvo хотят ставить на эксклюзивные британские спорткары

Компания Lotus , которая не так давно была куплена китайским концерном Geely , в перспективе может переключиться на двигатели производства Volvo . Таким образом, британский бренд станет третьей компанией, которая использует разработки шведской фирмы.

Напомним, на данный момент технологиями Volvo пользуются бренды Polestar — производитель гибридных и электрических спорткаров, а также компания Lynk&Co, которая также принадлежит Geely.

Однако в ближайшей перспективе Lotus по-прежнему будет использовать моторы производства Toyota . Напомним, на данный момент моторная гамма Volvo состоит из двух двигателей объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью от 156 л. с. до 300 л. с.

Тем не менее, если Lotus переключится на моторы Volvo, форсировать компания их будет самостоятельно, как делает это с нынешними движками Toyota.