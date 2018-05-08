Ещё
Моторы Volvo хотят ставить на эксклюзивные британские спорткары
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моторы Volvo хотят ставить на эксклюзивные британские спорткары 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Компания Lotus, которая не так давно была куплена китайским концерном Geely, в перспективе может переключиться на двигатели производства Volvo. Таким образом, британский бренд станет третьей компанией, которая использует разработки шведской фирмы.
Напомним, на данный момент технологиями Volvo пользуются бренды Polestar — производитель гибридных и электрических спорткаров, а также компания Lynk&Co, которая также принадлежит Geely.
Однако в ближайшей перспективе Lotus по-прежнему будет использовать моторы производства Toyota. Напомним, на данный момент моторная гамма Volvo состоит из двух двигателей объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью от 156 л. с. до 300 л. с.
Тем не менее, если Lotus переключится на моторы Volvo, форсировать компания их будет самостоятельно, как делает это с нынешними движками Toyota.
Но в отношении кроссоверов у компании собственный взгляд на будущее. Жан-Марк Гале, глава Lotus, заявил в беседе с Autocar, что первый кроссовер марки будет либо гибридным, либо полностью электрическим. Читайте статью на QutoЧитайте также:«АвтоВАЗ» сделал быстрее роботизированную коробку передачNissan отказывается от дизельных двигателейБеспилотник-убийца Uber оказался запрограммирован игнорировать людей
Quto.ru: последние новости
«Народный кроссовер» Volkswagen для России получил имя и дату продаж «АвтоВАЗ» сделал быстрее роботизированную коробку передач Названы самые популярные модели SUV I квартала 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД172
Длительный тест семейного кроссовера Mazda CX-9
BMW Group запускает масштабный отзыв
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение