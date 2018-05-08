Моторы Volvo хотят ставить на эксклюзивные британские спорткары 

Компания Lotus, которая не так давно была куплена китайским концерном Geely, в перспективе может переключиться на двигатели производства Volvo. Таким образом, британский бренд станет третьей компанией, которая использует разработки шведской фирмы.
Напомним, на данный момент технологиями Volvo пользуются бренды Polestar — производитель гибридных и электрических спорткаров, а также компания Lynk&Co, которая также принадлежит Geely.
Однако в ближайшей перспективе Lotus по-прежнему будет использовать моторы производства Toyota. Напомним, на данный момент моторная гамма Volvo состоит из двух двигателей объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью от 156 л. с. до 300 л. с.
Тем не менее, если Lotus переключится на моторы Volvo, форсировать компания их будет самостоятельно, как делает это с нынешними движками Toyota.
Но в отношении кроссоверов у компании собственный взгляд на будущее. Жан-Марк Гале, глава Lotus, заявил в беседе с Autocar, что первый кроссовер марки будет либо гибридным, либо полностью электрическим. Читайте статью на QutoЧитайте также:«АвтоВАЗ» сделал быстрее роботизированную коробку передачNissan отказывается от дизельных двигателейБеспилотник-убийца Uber оказался запрограммирован игнорировать людей