«АвтоВАЗ» усовершенствовал «робот» для «Весты»

«АвтоВАЗ» доработал роботизированную коробку передач, сообщает сайт LadaOnline. Модернизированные трансмиссии устанавливают на «Весты» 1.8 с 19 февраля текущего года, однако известно об этом стало только сейчас.

Производитель на 30 процентов снизил время переключений с первой передачи на вторую, а также со второй на третью. Этого удалось добиться за счет изменения алгоритмов включения сервоприводов независимо от оборотов двигателя.

Кроме того, у роботизированную коробку добавили «ползущий режим» — движение автомобиля начинается после отпускания тормоза и без нажатия педали газа (как на обычном «автомате»). Также появился «зимний режим» — начало движения со второй передачи.

Помимо 1,8-литрового мотора, «робот» на «Весты» ставится и на двигатели 1.6, однако об изменениях коробки для этого агрегата не сообщается.

Цены на «Весту» 1.8 с «роботом» начинаются от 697,9 тысячи рублей.