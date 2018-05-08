Правительство Германии запустило процедуру проверки в отношении Audi

Федеральное ведомство по транспорту запустило процедуру проверки в отношении автопроизводителя Audi , дочерней компании концерна Volkswagen , по подозрению в манипуляциях с выбросами вредных веществ дизельных двигателей моделей Audi A7 и Audi А6, которые часто используются в качестве служебного автомобиля, сообщает портал SPON.

По некоторым оценкам, в Германии датчики по снижению уровня выбора вредных веществ могут стоять на 30 тысячах автомобилях и еще на таком же количестве экземпляров, предназначенных на экспорт. Это означало бы для Audi значительные имиджевые потери. В этой связи концерн принял решение временно остановить производство моделей А6 и А7.

Audi при помощи модели А6 соревнуется за место на рынке с BMW пятой серии. В прошлом году было продано 38 856 автомашин Audi. В результате автопроизводитель занял третье место по продажам в этом сегменте после BMW и Mercedes.

"Неделю назад мы обнаружили недочеты в программном обеспечении, работаем над их устранением в контакте с федеральным ведомством по транспорту", — заявили в пресс-службе Audi. Ранее правоохранительные органы Германии провели обыски на одном из заводов автопроизводителя.