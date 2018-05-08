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Правительство Германии запустило процедуру проверки в отношении Audi
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Правительство Германии запустило процедуру проверки в отношении Audi 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Федеральное ведомство по транспорту запустило процедуру проверки в отношении автопроизводителя Audi, дочерней компании концерна Volkswagen, по подозрению в манипуляциях с выбросами вредных веществ дизельных двигателей моделей Audi A7 и Audi А6, которые часто используются в качестве служебного автомобиля, сообщает портал SPON.
По некоторым оценкам, в Германии датчики по снижению уровня выбора вредных веществ могут стоять на 30 тысячах автомобилях и еще на таком же количестве экземпляров, предназначенных на экспорт. Это означало бы для Audi значительные имиджевые потери. В этой связи концерн принял решение временно остановить производство моделей А6 и А7.
Audi при помощи модели А6 соревнуется за место на рынке с BMW пятой серии. В прошлом году было продано 38 856 автомашин Audi. В результате автопроизводитель занял третье место по продажам в этом сегменте после BMW и Mercedes.
"Неделю назад мы обнаружили недочеты в программном обеспечении, работаем над их устранением в контакте с федеральным ведомством по транспорту", — заявили в пресс-службе Audi. Ранее правоохранительные органы Германии провели обыски на одном из заводов автопроизводителя.
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