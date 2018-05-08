Власти Германии снова проверяют Audi

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Немецкий автомобильный регулятор KBA вызвал руководство компании Audi на официальные слушания по поводу возможного обхода экологических проверок, передает Reuters

EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI

По информации агентства, на этот раз разбирательства связаны с возможным применением на дизельных двигателях моделей A6 и A7 ранее не известного устройства.

Как отмечает издание Spiegel, в Германии около 30 тыс. автомобилей с дизельными 6-цилиндровыми двигателями, возможно, были оснащены программным эмиссионным устройством.

Министерство транспорта Германии подтвердило, что KBA начало разбирательство в отношении автомобилей Audi.

Около 60 тыс. автомобилей по всему миру были оснащены двигателями V6TDI, в которых могли быть установлены системы обхода, сказали в министерстве транспорта , добавив, что общеевропейская дорожная сертификация моделей Audi, о которых идет речь, была выпущена в Люксембурге.

Как писали «Вести. Экономика», в июле 2017 года в Германии началось разбирательства по поводу того, что автопроизводители VW BMW , Audi и Porsche , возможно, вступили в сговор с целью установки цен на системы очистки дизельных выбросов с использованием отраслевых комитетов

Около 200 сотрудников, работающих в 60 отраслевых комитетах, обсудили разработку транспортных средств, тормозов, бензиновых и дизельных двигателей, муфт и трансмиссий, а также систем очистки выхлопных газов, сообщало издание Der Spiegel со ссылкой на письмо, отправленное в органы управления картелями.

Volkswagen признал возможное антиконкурентное поведение в письме, которое он отправил антимонопольным властям 4 июля, отметили в Der Spiegel

Автопроизводители обсудили выбор поставщиков и цену компонентов. С 2006 года автопроизводители также обсудили стоимость AdBlue — системы очистки выхлопных газов для дизельных двигателей.