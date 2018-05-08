Минивэн из «Кортежа» рассекречен

Появились изображения и информация о новом автомобиле «Арсенал».

Минивэн из проекта «Кортеж» попал в кадры с инаугурации президента. Правда, «засветилась» только передняя часть автомобиля, и то на несколько секунд. Однако видно главное — номер машины, а значит появилась возможность узнать некоторые технические данные.

Судя по телевизионным кадрам, «Арсенал» значительно отличается от прототипа, который можно было видеть на патентных изображениях. Реальный минивэн повторяет в «фасадной» части лимузин и седан «Кортежа».

Что касается технических данных, и тут есть схожесть. Под капотом у «Арсената» такой же 4,4-литровый бензомотор V8, мощностью в 600 л. с., как и под капотом у президентского лимузина.