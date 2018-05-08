Аппетит не утихает: россияне сметают автомобили

Российский авторынок вырос в апреле почти на 18%

Продажи новых легковых машин в России продолжают набирать обороты. В апреле российский авторынок прибавил в реализации почти 17,6%, а с начала года в стране было продано уже более полумиллиона машин, что значительно превосходит прогноз самих участников рынка. Лидеры продаж остаются неизменными — это доступные по цене корейские и российские машины. Эксперты предсказывают, что в дальнейшем рост продаж все же замедлится.

На российском рынке подведены итоги месяца. Апрель был достаточно удачным для российского авторынка. В сравнении с прошлым годом продажи увеличились на 17,6% или на 22 796 машин. Таким образом, по данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), в апреле россияне купили более 152 тыс. новеньких легковушек. Что в сумме, за все месяцы 2018 года, составляет 545,3 тысячи проданных авто. Примечательно, что за этот же период в 2017 году было продано почти 452 тыс. машин.

«Успешный месяц для российского автомобильного рынка, повторяющий двузначный рост объема продаж, характерный для прошлого года. Аппетит покупателей не утихает, что поддерживается растущим выбором новых моделей, предложенных по привлекательным ценам. Заметное ослабление рубля в последние недели стало непредвиденным фактором, мотивирующим покупателей ускорить приобретение нового автомобиля в ожидании потенциального повышения цен.

В результате резко выросло число заказов на новые автомобили, что является отличной новостью для статистики продаж в краткосрочной перспективе», — прокомментировал итоги месяца председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер

Лидеры рынка по итогам месяца остались неизменными. Первенство по-прежнему принадлежит «АвтоВАЗ» — 30,7 тыс. штук (+17% к прошлому году). Такие же цифры он показал и в марте, однако тогда прирост за год составил 22%, но даже небольшой спад не помешает российской компании стабильно занимать первое место по продажам. На втором месте в апреле — Kia , которая продала 19,5 тыс. автомобилей (+22%), замыкает тройку Hyundai c продажей 15,8 машин (+16%).

Взрывной рост продаж наблюдается у Mitsubishi — чуть более трех тысяч машин (+139%), и у Mazda — почти 3,2 тыс. (+78%). Примечательно, что у Mitsubishi по сравнению с мартом продажи немного упали: месяц назад прирост составлял 206%. Такой бурный рост в почти 140% достигнут за счет продажи модели Mitsubishi Outlander

Почти в десять раз лучше показала себя Honda : 490 проданных авто против 47 прошлогодних (+943%).

Отрицательная тенденция у автомобилей марки Datsun — 834 машины против прошлогодних 969, в итоге -14%. Однако в сравнении с мартом потери почти вдвое меньше: 2,2 тысячи и -36% в прошлом месяце. Также в продажах упала Audi : минус 115 авто и -7%. Не выдающиеся результаты и у Land Rover : -7% и 721 машина в апреле против прошлогодних 777.

Несмотря на закрепившееся лидерство «АвтоВАЗа», почетное первое место по моделям автомобилей занимает Kia Rio (более 8,5 тыс. в апреле и почти 34 тыс. с начала года). По сравнению с мартом лидер оторвался от наступающей на пятки Lada Vesta (7,8 тыс. и более 32 тыс. соответственно): в прошлом месяце разрыв составлял всего около 600 авто. На третьей позиции, стремительно сокращающая отставание, Lada Granta , которая, возможно, в скором времени поборется и за второе место. Пока ее продажи составляют чуть менее 7,5 тысяч за апрель и 28 тыс. с начала года.

В марте эксперт в беседе с «Газета.Ru» прогнозировал рост на апрель в пределах 12-14% или же охлаждение интереса у потребителей из-за скорого сезона отпусков, однако, вопреки ожиданиям, прирост автомобильного рынка порадовал — 17,6%.

Однако такие результаты удивляет автоэксперта Игоря Моржаретто

«Тут очень много причин, почему рынок продолжает расти, мне казалось, что он уже должен остановиться. На это указывает сочетание разных причин: ослабление рубля, непонятное ожидание, что будет завтра, необходимость поменять машину, отложенный спрос — потому что многие момент приобретения нового автомобиля или замену старого на новый откладывают который год, — считает эксперт. — Несмотря на это, покупки все растут и растут, и это радует. Другое дело, как сказал Шрайбер, все можно только гарантировать на короткий срок, поэтому непонятно, что будет дальше».

По словам Моржаретто, повышение цен происходит постоянно. Сначала рост цен был связан с инфляцией, теперь это больше связано с подъемом утилизационного сбора, поэтому рост цен происходит регулярно, рассказывает эксперт.

«Дальше тоже ничего непонятно: можно ожидать и взлета цен, связанных с падением рубля. Единственное, что мы сейчас можем предположить, это +10% к продажам к прошлому году в целом на рынке. А насколько вырастут цены — посмотрим. Слишком много неизвестных в этой формуле. Сейчас рост цен по всему модельному ряду прошел на 5%, но он будет происходить еще.

Какой-то рост автомобильных продаж в мае будет, но не уверен, что он будет таким большим. Основной фактор — неотложенный спрос, а поскольку он имеет привычку кончаться и к лету начнется сезон отпусков, то, как правило, летом будет спад продаж, и следующий подъем случается только в сентябре. То есть тут сезонный фактор еще добавится», — резюмирует специалист.