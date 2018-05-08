BMW Group запускает масштабный отзыв

Немецкая корпорация обнаружила проблемы с водяными насосами на множестве транспортных средств, включая модификации BMW , Mini и Rolls-Royce . Поэтому BMW Group решила запустить отзывную кампанию, затрагивающую около 50 тысяч автомобилей в Соединенных Штатах и, вероятно, даже больше экземпляров на других рынках.

Указанная проблема встречается в некоторых седанах 5-Series Gran Turismo, купе и кабриолетах 6-Series, седанах 7-Series и кроссоверах X5 и X6. Также это относится к различным купе Mini, родстерам, кабриолетам Clubman, кроссоверам Countryman и Rolls-Royce Ghost (Phantom). В общем Национальное управление безопасностью движения на трассах насчитывает не менее 69 различных моделей, выпущенных в период с 2007 по 2012 года, которые относятся к всевозможным ценовым сегментам.

Дабы устранить проблему и избежать перегрева двигателя, на всех указанных автомобилях необходимо провести замену водяных насосов, в ином случаи неисправная работа элементов может спровоцировать возгорание. В связи с тем, что производитель пока не имеет необходимого количества компонентов, отзыв будет запущен не ранее следующего месяца.

Представители BMW Group утверждают, что не следует парковать свои транспортные средства в закрытых помещениях, поскольку риск возгорания очень велик.