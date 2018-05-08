Porsche 718 Boxster GTS может похвастаться новым двигателем

Не исключено, что Porsche 718 Boxster GTS получит экземпляр от модели с индексом 911.

Итак, речь идет о 718 Boxster Spyder, конфигурация которого многим не совсем понятна. Ожидается, что это будет спортивный автомобиль с двигателем от собрата 911.

Предположительно, покупателя ожидает двигатель с емкостью в 4 литра и мощностью в 400 лошадиных сил. Однако, имеющиеся данные на выходе могут говорить об ином.

На данный момент также идет работа над значком 718 представителя от Cayman. При этом не исключено, что премьеры все покупатели смогут увидеть уже в этом году.

Специалистам известно, что поколение Boxster прорабатывается уже долгое время. Теперь немного остановимся на цифрах.

Предполагается, что представитель Boxster GTS потребует затрат примерно в 83 тысячи долларов. Его собрат Cayman GTS в стандартной комплектации обойдется чуть меньше, чем в 81 тысячу американских денежных единиц.