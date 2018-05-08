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Ещё один китайский кроссовер начали продавать в России
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Ещё один китайский кроссовер начали продавать в России 

Wroom.ru 47 минут назад
Фото: Wroom.ru
Hawtai — самая «скромная» китайская марка на российском рынке. Начав продажи в 2014 году, она так и не смогла создать полноценную дилерскую сеть, а её ассортимент до сих состоит из одной модели, кроссовера Boliger.
В прошлом году в России продали всего 99 «Болигеров», причём сейчас покупателям предлагаются машины, выпущенные ещё в 2015 году.
Тем не менее, китайцы решили привезти в Россию ещё одну модель — компактный кроссовер Hawtai Laville. Как отмечает "Авторевю", первая поставка автомобилей ожидается в середине мая.
Hawtai Laville, созданный на платформе кроссовера Hyundai ix35 образца 2010 года, оснащается бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра и мощностью 145 л. с. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» или четырёхступенчатый «автомат», но привод может быть только передним.
Стартовая цена — 949 800 рублей, а единственная комплектация Luxe включает в себя две подушки безопасности, систему стабилизации, отделку сидений искусственной кожей, кондиционер, мультимедийную систему, камеры кругового обзора, парктроник, люк и легкосплавные диски. За автоматическую коробку передач нужно доплатить 50 тысяч рублей.
Главными конкурентами новинки окажутся другие китайские кроссоверы, например, модели Chery Tiggo 5, FAW Besturn X80 или Zotye T600.
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