Ещё один китайский кроссовер начали продавать в России

Hawtai — самая «скромная» китайская марка на российском рынке. Начав продажи в 2014 году, она так и не смогла создать полноценную дилерскую сеть, а её ассортимент до сих состоит из одной модели, кроссовера Boliger.

В прошлом году в России продали всего 99 «Болигеров», причём сейчас покупателям предлагаются машины, выпущенные ещё в 2015 году.

Тем не менее, китайцы решили привезти в Россию ещё одну модель — компактный кроссовер Hawtai Laville. Как отмечает "Авторевю" , первая поставка автомобилей ожидается в середине мая.

Hawtai Laville, созданный на платформе кроссовера Hyundai ix35 образца 2010 года, оснащается бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра и мощностью 145 л. с. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» или четырёхступенчатый «автомат», но привод может быть только передним.

Стартовая цена — 949 800 рублей, а единственная комплектация Luxe включает в себя две подушки безопасности, систему стабилизации, отделку сидений искусственной кожей, кондиционер, мультимедийную систему, камеры кругового обзора, парктроник, люк и легкосплавные диски. За автоматическую коробку передач нужно доплатить 50 тысяч рублей.