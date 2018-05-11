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Названы самые ожидаемые автомобильные новинки мая в РФ
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Названы самые ожидаемые автомобильные новинки мая в РФ 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В списке оказались восемь наиболее интересных моделей, согласно мнению экспертов и автолюбителей.
Специалисты из российских автомобильных изданий составили перечень наиболее ожидаемых машин, продажи которых начнутся уже в мае этого года.
В частности, на первой строчке оказался китайский кроссовер Hawtai Laville. На российском рынке продажи этого автомобиля должны были начаться давно, однако по различным причинам задерживались. По предварительному заказу стоимость машины оценивается в 949 800 рублей.
На втором месте — седан Mercedes-Benz CLS. В России его цена составит около пяти миллионов рублей.
Третье место досталось Subaru Legacy — ценник начинается от двух миллионов рублей.
Также в пятерку вошли обновленный кроссовер Lexus RX, стоимостью от трех миллионов рублей, а затем — седан Toyota Camry новой генерации, сообщает сайт «Автоновости дня».
Ранее был составлен рейтинг самых популярных японских автомобилей в России.
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