Названы самые ожидаемые автомобильные новинки мая в РФ

В списке оказались восемь наиболее интересных моделей, согласно мнению экспертов и автолюбителей.

Специалисты из российских автомобильных изданий составили перечень наиболее ожидаемых машин, продажи которых начнутся уже в мае этого года.

В частности, на первой строчке оказался китайский кроссовер Hawtai Laville. На российском рынке продажи этого автомобиля должны были начаться давно, однако по различным причинам задерживались. По предварительному заказу стоимость машины оценивается в 949 800 рублей.

На втором месте — седан Mercedes-Benz CLS. В России его цена составит около пяти миллионов рублей.

Третье место досталось Subaru Legacy — ценник начинается от двух миллионов рублей.

Ранее был составлен рейтинг самых популярных японских автомобилей в России.