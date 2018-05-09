В Россию привезли еще один китайский кроссовер

На российском автомобильном рынке стартуют продажи очередного китайского кроссовера. На этот раз речь идет о модели Hawtai Laville, который доступен в нашей стране пока лишь в одной комплектации и с двумя вариантами коробок передач.

Официальная презентация кроссовера Laville от компании Hawtai для России состоялась еще в 2014 году на Московском международном автосалоне (ММАС-2014).

Новый китайский кроссовер разработан на архитектуре предыдущей генерации модели Hyundai ix35. В России автомобиль будет доступен с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 145 лошадиных сил.

В единственной комплектации Luxury, которая предложена россиянам, модель Laville оснащается двумя подушками безопасности, системой ESP, кондиционером, аудиосистемой, парктрониками и люком. Привод — исключительно передний.

Стоимость кроссовера с механической трансмиссией начинается от 949 тысяч 800 рублей. За версию с «автоматом» придется заплатить уже 999 тысяч 800 рублей.