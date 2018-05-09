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В Россию привезли еще один китайский кроссовер
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В Россию привезли еще один китайский кроссовер 

Daily-Motor 52 минуты назад
Фото: Daily-Motor
На российском автомобильном рынке стартуют продажи очередного китайского кроссовера. На этот раз речь идет о модели Hawtai Laville, который доступен в нашей стране пока лишь в одной комплектации и с двумя вариантами коробок передач.
Официальная презентация кроссовера Laville от компании Hawtai для России состоялась еще в 2014 году на Московском международном автосалоне (ММАС-2014).
Новый китайский кроссовер разработан на архитектуре предыдущей генерации модели Hyundai ix35. В России автомобиль будет доступен с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 145 лошадиных сил.
В единственной комплектации Luxury, которая предложена россиянам, модель Laville оснащается двумя подушками безопасности, системой ESP, кондиционером, аудиосистемой, парктрониками и люком. Привод — исключительно передний.
Стоимость кроссовера с механической трансмиссией начинается от 949 тысяч 800 рублей. За версию с «автоматом» придется заплатить уже 999 тысяч 800 рублей.
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