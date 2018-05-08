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Mazda выпустила специальную версию MX-5 RF Sport Black
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Mazda выпустила специальную версию MX-5 RF Sport Black 

Auto.Today 39 минут назад
Фото: Auto.Today
Японский производитель автомобилей представляет совершенно новую модель Mazda MX-5 RF Sport Black, которая будет выпущена в ограниченном количестве. Тираж новинки составит всего 300 единиц, причем продажи запустят уже 28 мая.
Предстоящий автомобиль, окрашенный в эксклюзивный оттенок Eternal Blue Mica, имеет контрастные детали в виде черного заднего спойлера и крышек зеркал в аналогичном цвете, а также бронзовые колесные диски, уникальные напольные коврики, подлокотники, значки, сидения с качественной кожаной обивкой, автоматические фары, стеклоочистители и задние парковочные датчики. Не менее впечатляющая особенность автомобиля — складывающаяся жесткая крыша, состоящая из нескольких частей. Mazda MX-5 RF Sport Black следует за лимитированным кабриолетом MX-5 Z-Sport, который добавляет 17-дюймовые черные колесные диски BBS и бесплатную серую металлическую краску Machine Grey. Отмечается, MX-5 RF был запущен в Малайзии в прошлом году и присоединился к кабриолету Miata существующему примерно с 2015 года.
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