Volkswagen TERAMONT приглашает в АВИЛОН! 

12 мая 2018 года, с 12:00 до 17:00 на Волгоградском проспекте, 41/2 — большое событие в честь большого автомобиля. Недаром же говорят, что лучше увидеть, чем услышать. Приходите, действительно есть на что посмотреть. Потому что семиместный TERAMONT — самая большая модель в линейке Volkswagen, построенная на модульной платформе MQB и самый большой автомобиль в классе!
А так же к вашим услугам DJ, бармен-шоу и лучшие специалисты компании АВИЛОН.
Не упустите возможность стать первым ценителем Volkswagen TERAMONT.
Всегда ваш, Авилон Volkswagen +74957304447
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