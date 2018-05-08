Audi заподозрили в установке незаконного оборудования на моделях A6 и A7

"Федеральное ведомство автодорожного транспорта ФРГ начало официальную проверку из-за подозрения в установке недопустимого отключающего оборудования на транспортных средствах Audi V6TDI моделей A6/A7", — сказал изданию представитель минтранса ФРГ.

Как пишет издание, помимо уже известного незаконного ПО, Audi ставили на эти модели дополнительное оборудование с целью манипулирования показателями. Затронуты по меньшей мере 30 тысяч транспортных средств модели A6 в Германии и примерно такое же количестве транспортных средств на экспорт.

По информации Spiegel, Audi решил временно приостановить производство модели A6.