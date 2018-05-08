Mercedes GLE заметили на треке в двух версиях

Фотографам удалось запечатлеть два представителя будущего Mercedes GLE.

На заездах две машины были обозначены под разными номерами. Отличали их детали кузова и варианты отделки салона.

Оба автомобиля объединяют диски в 21 дюйм. Однако разница межу прототипами состоит во внешнем исполнении кузова с учетом дополнительных современных обновлений

Так, два кроссовера отличали обрамления. Первый из них предстал в более спортивном и агрессивном варианте с учетом передней части, исполнения бампера и фар.

Второй вариант отличается посадкой кузова. Она немного ниже, чем для традиционных внедорожников, но для этого есть объяснения от конструкторов.

Если говорить о моторе, то может быть покупателю предложат гибридный вариант с общей мощностью в 429 лошадиных сил.

Дата премьеры внедорожника пока не афишируется. Ориентировочно он станет доступен покупателям в конце 2018 или начале следующего года.