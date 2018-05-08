Ещё
Представлена Jawa в стиле советских гоночных мотоциклов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представлена Jawa в стиле советских гоночных мотоциклов 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Jawa, равно как отечественный «Урал», производит байки в ретро-стиле. Интересно, что за очаровательными блестящими деталями скрывается вовсе не старая модель, а китайский аппарат Shineray XY400, поэтому цифры 350 в индексации — не отсыл к объему двигателя, а дань уважения легенде прошлого. По факту у Jawa 397-кубовый моторчик мощностью 28 л.с.
Прежде компания предлагала вариант классической наружности, а теперь вывела в свет исполнение с тем же агрегатом и шасси, но полным обтекателем, задранными глушителями, очаровательными круглыми зеркалами и видоизмененным «хвостом», заканчивающимся колпаком. Кроме того, спецверсия оснащена клипонами вместо обычного руля. Модификация именуется 350 OHC Special и, очевидно, будет не из дешевых.
Для сравнения, стандартная нео-"Ява" обходится примерно в 400 тысяч рублей, за которые можно купить куда более современные мотоциклы, пусть и лишенные столь яркой и мощной харизмы.
Авторамблер: последние новости
В России будет продаваться новый кроссовер Volkswagen Появилось первое изображение нового кроссовера Renault для России Маск назвал новые сроки появления Tesla Model Y
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД172
Длительный тест семейного кроссовера Mazda CX-9
Нарушители заплатят за дороги
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение