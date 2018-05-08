Представлена Jawa в стиле советских гоночных мотоциклов

Jawa, равно как отечественный «Урал», производит байки в ретро-стиле. Интересно, что за очаровательными блестящими деталями скрывается вовсе не старая модель, а китайский аппарат Shineray XY400, поэтому цифры 350 в индексации — не отсыл к объему двигателя, а дань уважения легенде прошлого. По факту у Jawa 397-кубовый моторчик мощностью 28 л.с.

Прежде компания предлагала вариант классической наружности, а теперь вывела в свет исполнение с тем же агрегатом и шасси, но полным обтекателем, задранными глушителями, очаровательными круглыми зеркалами и видоизмененным «хвостом», заканчивающимся колпаком. Кроме того, спецверсия оснащена клипонами вместо обычного руля. Модификация именуется 350 OHC Special и, очевидно, будет не из дешевых.

Для сравнения, стандартная нео-"Ява" обходится примерно в 400 тысяч рублей, за которые можно купить куда более современные мотоциклы, пусть и лишенные столь яркой и мощной харизмы.