Следующий Mercedes-Benz A-Class Sedan представлен в рендерах как AMG

Несмотря на то, что немецкая компания официально представила Mercedes-Benz A-Class L Sedan в рамках Пекинского автосалона менее месяца назад, независимый дизайнер X-Tomi Design показал, что следующая модель может выглядеть как AMG.

Неудивительно, то рендерное изображение демонстрирует достаточно агрессивный седан с функциональными угловыми отверстиями на переднем бампере, выполненными в черной глянцевой отделке. Конструкция передней части автомобиля — немного пересмотрена и позволяет обеспечить лучший поток воздуха, при этом в ряды обновлений попадает новая решетка радиатора, используемая в нынешнем хэтчбеке A 45, а также контрастные акценты в черном цвете, присутствующие по бокам, на крышках зеркал и даже в окраске небольших колесных дисков.

Отмечается, A-Class L Sedan, предназначенный для китайского рынка — модель с длинной колесной базой, однако следует ожидать появление и версии со стандартной колесной базой, которая будет продемонстрировала для других рынков во второй половине 2018 года.