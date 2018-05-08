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Следующий Mercedes-Benz A-Class Sedan представлен в рендерах как AMG
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Следующий Mercedes-Benz A-Class Sedan представлен в рендерах как AMG 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Несмотря на то, что немецкая компания официально представила Mercedes-Benz A-Class L Sedan в рамках Пекинского автосалона менее месяца назад, независимый дизайнер X-Tomi Design показал, что следующая модель может выглядеть как AMG.
Неудивительно, то рендерное изображение демонстрирует достаточно агрессивный седан с функциональными угловыми отверстиями на переднем бампере, выполненными в черной глянцевой отделке. Конструкция передней части автомобиля — немного пересмотрена и позволяет обеспечить лучший поток воздуха, при этом в ряды обновлений попадает новая решетка радиатора, используемая в нынешнем хэтчбеке A 45, а также контрастные акценты в черном цвете, присутствующие по бокам, на крышках зеркал и даже в окраске небольших колесных дисков.
Отмечается, A-Class L Sedan, предназначенный для китайского рынка — модель с длинной колесной базой, однако следует ожидать появление и версии со стандартной колесной базой, которая будет продемонстрировала для других рынков во второй половине 2018 года.
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