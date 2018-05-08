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Тест-драйв Ford Explorer V6 3,5 Cyclone (249 л.с.) AT6 SelectShift
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Тест-драйв Ford Explorer V6 3,5 Cyclone (249 л.с.) AT6 SelectShift 

Car-Mania 22 минуты назад
Фото: Car-Mania
Кажется, со словом «новый» Ford немного заигрался. В новом Ford Explorer новое найдет только обладатель фотографической памяти. Впрочем, мне эта баржа все равно нравится. Хотя бы тем, что на бездорожье не подвела.
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