В LEGO создали набор в честь Ford Fiesta M-Sport WRC и гараж «Феррари» 

Компания LEGO разработала и выпустила в продажу несколько новых наборов, благодаря которым любители гонок могут самостоятельно собрать модели спортивных автомобилей, сообщает официальный пресс-релиз. Теперь для сборки доступны наборы, посвящённые следующим гоночным машинам: 1986 Ford Mustang Fastback, Ford Fiesta M-Sport WRC (чемпионская машина Себастьена Ожье), Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa, Porsche 919 Hybrid (победитель «24 часов Ле-Мана»), Porsche 911 RSR и 911 Turbo 3.0. Также у покупателей будет возможность создать свой собственный гараж гоночных Ferrari: в этот набор входят Ferrari 250 GTO, Ferrari 488 GTE и Ferrari 312 T4.
Серия Speed Champions была разработана LEGO Group в тесном сотрудничестве с компаниями Ferrari, McLaren и Porsche. Рассчитана на детей возраста 7-14 лет.