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575-сильные Jaguar XJ и F-Type стали гоночным такси на Нюрбургринге
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575-сильные Jaguar XJ и F-Type стали гоночным такси на Нюрбургринге 

Motor.ru 27 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Jaguar запустила на «Северной петле» Нюрбургринга гоночное такси. Любой желающий сможет проехать в качестве пассажира на «заряженном» купе F-Type SVR и седане XJR575. Управлять автомобилями будут профессиональные гонщики.
Стоимость поездки вне зависимости от автомобиля составляет 199 евро (почти 15 тысяч рублей по текущему курсу) за один 20,8-километровый круг Нюрбургринга. Забронировать место в машине можно на специальном сайте. По окончании поездки каждый пассажир гоночного такси получит видеозапись своего заезда.
Jaguar F-Type SVR и XJR575 оснащаются пятилитровым восьмицилиндровым двигателем с нагнетателем. Отдача агрегата составляет 575 лошадиных сил. Купе набирает первую «сотню» за 3,7 секунды, а седан — за 4,4 секунды. Максимальная скорость F-Type достигает 322 километров в час. У XJ максималка на 22 километра в час меньше.
Заезды на гоночном такси будут проводиться до ноября.
На сайте «Северной петли» за 295 евро также можно заказать поездку на Mercedes-AMG GT R. Кроме того, доступен сервис гоночного такси на Lamborghini Huracan, BMW M3, Porsche 911 Turbo.
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