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Toyota подвела итоги продаж Camry за первый квартал 2018 года
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Toyota подвела итоги продаж Camry за первый квартал 2018 года 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В течении первого квартала 2018 года японская компания заметила высокий уровень продаж совершенно нового Toyota Camry.
Несмотря на то, что общее количество продаж среднеразмерных моделей снизилось на 12,7 процентов (до 412 667 единиц), в течении предыдущих месяцев производителю удалось реализовать достаточно экземпляров Camry. В течении января Toyota продала 24 638 единиц, в то время как за февраль этот показатель приравнялся к цифре 30 865, за март — 35 264 и за апрель — 29 848.
Поскольку Ford Fusion постепенно теряет популярность, основное внимание потребителя получают Camry, Accord, Altima и Malibu. По данным Carsalesbase, Camry вместе с Subaru Outback стали единственными транспортными средствами, зарегистрировавшими рост продаж в первом квартале 2018 года. Между тем, модели Accord, Altima и Fusion получили значительное снижение спроса, а Malibu — практически сохранил текущие позиции.
В ряды самых менее продаваемых автомобилей вошли Kia Optima, количество реализованных моделей которой снизилось на 27 процентов, обновленная Hyundai Sonata (на 37 процентов) и VW Passat (на 47 процентов).
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