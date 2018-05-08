Экстремальный Mercedes-AMG будет доступен всего год

Долгожданный «убийца Панамеры» и очередной эксклюзив от Mercedes-AMG отпраздновал премьеру на Женевском небосклоне весной. Уже скоро топовая версия автомобиля начнет охоту на своего главного соперника — компания анонсировала показ GT 63 S 4Matic в традиционном дебютном исполнении Edition 1 в рамках 24-часового марафона ADAC Zurich на Нюрбургринге и обещает начать его продажи осенью. Монстр в формате Edition 1 будет доступен всего год.

Версия получит набор «фишек», делающих ее особенной в глазах покупателей. В частности, серия облачится в матовый серый, ярко-белый перламутровый или графитовый цвет, обзаведется 21-дюймовыми черными матовыми дисками, креслами AMG Performance, «эксклюзивным» рулем, черными ковриками с кожаной окантовкой и другие приятными мелочи. Есть и несколько более полезные опции, например, углерод-керамические тормоза и обвес из углепластика. Одним из главных источников притяжения, будь то стандартный GT 63 S 4Matic или Edition 1 — это сумасшедшая 4,0-литровой «восьмерка» с парой двухпоточных турбонагнетателей, генерирующая 639 л.с. и 900 Нм. До сотни такое чудище разгоняется за спортбайковские 3,2 с. Самая мощная Panamera Turbo S E-Hybrid о 680 «лошадях» медленнее на 0,4 с.