Новейшее четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe получило первую спецверсию

На автосалоне в Женеве компания Mercedes представила новейшее четырёхдверное купе — Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Продажи новинки должны начаться уже летом 2018 года. И в течение первых 12 месяцев покупателям будет доступна спецверсия — Edition 1.

Отметим, что в спецверсии Edition 1 будет доступна только топовая версия -Mercedes-AMG GT 63 S. Она, напомним, оснащается 4,0-литровым двигателем V8 с функцией отключения части цилиндров, мощность которого составляет 639 л.с. Работает он в паре с 9-ступенчатым «автоматом» AMG SPEEDSHIFT MCT 9G. Разгон с нуля до 100 км/ч — 3,2 секунды. Максимум — 315 км/ч.

С мотором никаких изменений не произошло. Зато купе получило пакет AMGAerodynamic — это более крупный передний сплиттер, оптимизированный задний диффузор и задний спойлер с регулируемым углом атаки. В компании отметили, что данный пакет одновременно снижает коэффициент лобового сопротивления и увеличивает прижимной силу.

Среди внешних отличий — особый цвет кузова Designo Graphite Grey Magno, полосы на капоте, крыше и багажнике, особые 21-дюймовые диски. Внутри отделка кожей Nappa с жёлтой прострочкой, руль в микрофибре Dynamica и с нулевой отметкой, мультиконтурные сидения AMG, жёлтые ремни безопасности, особые напольные коврики, детали из карбона.

Mercedes-AMG GT 63 S Edition 1 официально представят на гонке «24 часа Нюрбургринга». В продаже данная спецверсия купе появится в сентябре 2018 года.