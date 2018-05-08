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Новейшее четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe получило первую спецверсию
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Новейшее четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe получило первую спецверсию 

За рулем Кубань 55 минут назад
Фото: За рулем Кубань
На автосалоне в Женеве компания Mercedes представила новейшее четырёхдверное купе — Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Продажи новинки должны начаться уже летом 2018 года. И в течение первых 12 месяцев покупателям будет доступна спецверсия — Edition 1.
Отметим, что в спецверсии Edition 1 будет доступна только топовая версия -Mercedes-AMG GT 63 S. Она, напомним, оснащается 4,0-литровым двигателем V8 с функцией отключения части цилиндров, мощность которого составляет 639 л.с. Работает он в паре с 9-ступенчатым «автоматом» AMG SPEEDSHIFT MCT 9G. Разгон с нуля до 100 км/ч — 3,2 секунды. Максимум — 315 км/ч.
С мотором никаких изменений не произошло. Зато купе получило пакет AMGAerodynamic — это более крупный передний сплиттер, оптимизированный задний диффузор и задний спойлер с регулируемым углом атаки. В компании отметили, что данный пакет одновременно снижает коэффициент лобового сопротивления и увеличивает прижимной силу.
Среди внешних отличий — особый цвет кузова Designo Graphite Grey Magno, полосы на капоте, крыше и багажнике, особые 21-дюймовые диски. Внутри отделка кожей Nappa с жёлтой прострочкой, руль в микрофибре Dynamica и с нулевой отметкой, мультиконтурные сидения AMG, жёлтые ремни безопасности, особые напольные коврики, детали из карбона.
Mercedes-AMG GT 63 S Edition 1 официально представят на гонке «24 часа Нюрбургринга». В продаже данная спецверсия купе появится в сентябре 2018 года.
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