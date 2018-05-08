Mercedes испытывает свой внедорожник EQ

Это полностью электрический кроссовер EQ, представляющий семейство Mercedes-Benz

За работу автомобиля отвечают два электродвигателя, по одному на переднюю и заднюю ось. Общая мощность моторов с поддержкой сильной батареи составит 402 лошадиные силы.

На одной зарядке аккумуляторов EQ сможет без проблем преодолеть 500 километров пути. Если же говорить о скорости, время разгона до 100 километров в час не выйдет за пределы 5 секунд, что не плохо.

Внешне прототип выделяется особым дизайном решетки, а также контурами передних светодиодных фар. Крыша, плавно переходящая контурами к заднему стеклу, также обращает на себя внимание.

Основное количество EQ Mercedes собирается выпускать на одном из своих американских заводов. В качестве реальных конкурентов внедорожнику можно выделить европейские Audi E-Tron Quattro, BMW iX3.

Остается добавить, что EQ станет первенцем в семействе электромобилей от Mercedes. К 2020 году планируется добраться до модельного ряда из 10 представителей.