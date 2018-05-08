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Водоканал назвал район с самой чистой водой в Екатеринбурге
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Водоканал назвал район с самой чистой водой в Екатеринбурге 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В этот раз это Кировский — в апреле в его распределительной сети было зафиксировано рекордно низкое значение показателя «цветность» — 7,92 град при нормативе 20,00 град. Среднее по городу значение этого показателя — 9,19 град.
А значение показателя «мутность» в Кировском районе было вообще ниже уровня определяемости. В целом по городу при нормативном значении 1,5 мг на литр значение этого показателя составило 0,58 мг на литр.
Также в Чкаловском районе зафиксировано самое низкое значение показателя «железо» — при нормативе 0,3 мг на литр здесь зафиксировано 0,071 мг на литр. Среднее по городу значение этого показателя — 0,081 мг на литр.
Самое низкое значение показателя «марганец» было в Орджоникидзевском районе — при допустимом значении 0,5 мг на литр — 0,085 мг на литр. Среднегородское значение показателя «марганец» в апреле составило 0,100 мг на литр.
Полгода назад пальму первенства по чистоте воды завоевал ВИЗ. В течение 2017 года ВИЗ становился лидером чистоты трижды, столько же раз на первое место попадали Орджоникидзевский и Кировский районы. Дважды лавры доставались Чкаловскому и Октябрьскому районам. Аутсайдерами по итогам минувшего года можно считать Железнодорожный и Ленинский районы, которые не получали звания главных по чистоте воды уже давно.
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