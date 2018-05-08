Geely анонсирует спорткары под эмблемой Lotus 

Первая машина станет логическим продолжением модели Evora. Однако новинка будет легче и более скоростной, чему не в последней степени способствует шасси с элементами из алюминия.
Известно, что на машине установят мотор производства Toyota. Сотрудничество между двумя производителями продолжается многие годы.
По второй дебютной машине сведения пока доступны в ограниченном количестве. Скорее всего, это будет двухместный транспорт в люксовом сегменте.
По прогнозам он должен превзойти Lotus Elise. В то же время останется еще пространство перед базовым вариантом семейства Exige.
Также есть достоверные сведения о том, что в планы Lotus входит вывести к 2022 году на рынок элитный внедорожник. В основном он будет предлагаться для китайских потребителей, поскольку данный рынок с каждым годом растет.
Остается добавить, что в производственных моментах Lotus тесно сотрудничает с Volvo. Именно данная компания является поставщиком некоторых технологических решений.