Geely анонсирует спорткары под эмблемой Lotus

Два автомобиля Lotus от Geely должны увидеть своих покупателей уже к 2020 году.

Первая машина станет логическим продолжением модели Evora. Однако новинка будет легче и более скоростной, чему не в последней степени способствует шасси с элементами из алюминия.

Известно, что на машине установят мотор производства Toyota . Сотрудничество между двумя производителями продолжается многие годы.

По второй дебютной машине сведения пока доступны в ограниченном количестве. Скорее всего, это будет двухместный транспорт в люксовом сегменте.

По прогнозам он должен превзойти Lotus Elise . В то же время останется еще пространство перед базовым вариантом семейства Exige.

Также есть достоверные сведения о том, что в планы Lotus входит вывести к 2022 году на рынок элитный внедорожник. В основном он будет предлагаться для китайских потребителей, поскольку данный рынок с каждым годом растет.