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Range Rover Evoque в обновленном варианте был замечен на треке в Нюрбургринге
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Range Rover Evoque в обновленном варианте был замечен на треке в Нюрбургринге 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Новое поколение Range Rover Evoque проходит тестовые испытания перед стартовыми продажами.
Первые снимки новинки фотошпионам удалось получить еще в марте 2018 года. Теперь Range Rover Evoque переместился на гоночный трек.
Этому можно найти несколько объяснений. Действительно, Range Rover Evoque позиционирует себя как люксовый кроссовер, однако и скоростные характеристики проверить не мешает.
Тем более, что в спину дышат аналогичные по типу автомобили — BMW X1, Mercedes GLA, Audi Q3. Поэтому в персонале Land Rover хотят убедиться в динамических параметрах своего транспорта.
Range Rover Evoque нового поколения будут отличать увеличенная колесная база с расширением пространства кабины. Может быть, прибавка в габаритах распространится на переднюю и заднюю оси.
Вполне возможно, что дебют второго поколения Evoque пройдет на автофоруме в Париже. За океаном данный автомобиль ожидают в начале будущего года.
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