Range Rover Evoque в обновленном варианте был замечен на треке в Нюрбургринге

Новое поколение Range Rover Evoque проходит тестовые испытания перед стартовыми продажами.

Первые снимки новинки фотошпионам удалось получить еще в марте 2018 года. Теперь Range Rover Evoque переместился на гоночный трек.

Этому можно найти несколько объяснений. Действительно, Range Rover Evoque позиционирует себя как люксовый кроссовер, однако и скоростные характеристики проверить не мешает.

Тем более, что в спину дышат аналогичные по типу автомобили — BMW X1, Mercedes GLA, Audi Q3 . Поэтому в персонале Land Rover хотят убедиться в динамических параметрах своего транспорта.

Range Rover Evoque нового поколения будут отличать увеличенная колесная база с расширением пространства кабины. Может быть, прибавка в габаритах распространится на переднюю и заднюю оси.

Вполне возможно, что дебют второго поколения Evoque пройдет на автофоруме в Париже. За океаном данный автомобиль ожидают в начале будущего года.