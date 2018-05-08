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Datsun может наладить производство в Казахстане
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Datsun может наладить производство в Казахстане 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Возможно, таким образом, производитель намерен снизить стоимость автомобилей для повышения конкурентоспособности на местном рынке.
Пока, информация о планах Datsun организовать производство на территории Казахстана не получила официального подтверждения в российском офисе Datsun. Также неизвестны сроки и место, где может быть налажена сборка автомобилей.
Datsun on-DO
Но, можно сделать некоторые предположения. Напомним, партнер АВТОВАЗа в Казахстане — компания «Азия Авто» — выпускает на своих мощностях модели Lada, а седан Datsun on-DO и хэтчбек mi-DO являются перелицованными Granta и Kalina, соответственно. В силу чего можно предположить, что сборка Datsun может быть организована там же.
Datsun mi-DO
В конце прошлого года казахские СМИ сообщали о приостановке поставок автомобилей Datsun в Казахстан. Причиной называлось ценообразование, из-за которого продажи японских «бюджетников» шли вяло. Например, в 2016 году в Казахстане был продан 171 автомобиль Datsun. Организация местной сборки помогла бы снизить цены и улучшить ситуацию с продажами.
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о намерении Nissan расширять продуктовую линейку Datsun на российском рынке, в том числе, кроссовером.
По материалам: www.kolesa.ru
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