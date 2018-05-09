9 легендарных кабриолетов советского автопрома

Советские автомобили. Если это словосочетание ассоциируется у тебя с чем-то ржавым, массовым и постоянно нуждающимся в ремонте, то тебе нужно немедленно познакомиться с отечественными кабриолетами!

А если ты знаешь, что на территории нашей страны производили немало не только качественных, но и красивых машин, то тебе тоже стоит взглянуть еще на несколько интересных моделей, в которых можно было, в прямом смысле, «прокатиться с ветерком».

НАМИ-1 Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Самый первый легковой автомобиль, созданный в СССР, был кабриолетом. Это был яркий пример того, как дипломная работа может быть не формальностью, а прорывом в отрасли. В 1925 году Научный автомоторный институт (НАМИ), взяв за основу дипломный проект молодого инженера Константина Шарапова , начал работу над НАМИ-1.

Собирали их вручную — медленно и не очень качественно из-за отсутствия соответствующей подготовки у рабочих и из-за устаревшего оборудования. За три года выпустили 369 образцов, а затем в 1930-м сняли с производства из-за того, что не могли исправить дефекты производства в имевшихся экономических и производственных условиях.

ГАЗ-А Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Второй кабриолет, на этот раз массовой конвейерной сборки, начал выпускаться спустя два года на Горьковском автомобильном заводе по прототипу Ford-A, оборудование и документация на производство которого были куплены советским правительством у Ford Motor Company

Новинку назвали ГАЗ-А, и за четыре года производства эта модель обзавелась более 40 тысячами копий. Кстати, это был самый массовый штабной автомобиль Красной Армии 1930-х годов, на который монтировалась коротковолновая штабная радиостанция 5-АК.

ГАЗ М-20Б Победа

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Ты наверняка слышал о легендарной «Победе». А как насчет ее модификации без крыши? Кстати, «Победа» была кабриолетом не для особого шика, а по необходимости.

Ее начали выпускать спустя год после окончания Великой Отечественной войны, и в стране не хватало стального качественного проката для штамповки выпуклой крыши. Поэтому-то на части автомобилей (а именно на 14 222) и заменили металл брезентом.

Москвич 400-420А

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Еще один «пионер», на этот раз — среди массовых легковых автомобилей, продававшихся в СССР для индивидуального использования, производили на Заводе малолитражных автомобилей в Москве с 1949 по 1954 год.

Его «братом-близнецом» был Opel Kadett K38, который выпускали в Германии до Второй мировой войны. «Москвич-400» делали по подобию Opel, глядя на оригинал, потому что технической документации не сохранилось. Всего с конвейера сошло 17742 кабриолета «Москвич 400-420А».

ЗИС 110В

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Советский кабриолет высшего класса, который вмещал 7 человек, выпускался с 1955 года. Один из экземпляров этой модели удостоился почетной обязанности принимать участие в параде на Красной площади. Более того — это был первый парадный автомобиль в СССР, который заменил лошадей.

От базового ЗИС-110 эта машина отличается отсутствием боковых окон в тенте и серым цветом кузова. Доработанную версию кабриолета использовали в гонках, модернизировав ее дополнительным топливным баком и установив жесткий кожух от спинок передних сидений до крышки багажника.

ГАЗ-12А Фото: ShutterStock/Fotodom.ru ГАЗ-12, который до 1957 года назывался ЗИМ, в основном использовался партийной и правительственной номенклатурой. Модель 12А, которая стоила в полтора раза больше «Победы», в основном использовалась в качестве маршрутного такси.

А вот герой нашей подборки, ГАЗ-12А с кузовом «фаэтон», в массы так и не пошел — в 1949 году были изготовлены всего два экспериментальных образца, но из-за трудностей с обеспечением требуемой жесткости открытого несущего кузова от идеи производства шикарного кабриолета пришлось отказаться.

ГАЗ-13Б На фото модель «Чайки» без откидного верха. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Модель с откидным верхом была одной из модификаций советского представительского легкового автомобиля «Чайка», который выпускался на Горьковском автомобильном заводе.

У 13Б был мягкий верх, который поднимался и опускался с помощью электрогидравлической системы, управляемой с места водителя. Их выпустили не больше 20 штук.

ГАЗ-1405

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Еще одной вариацией «Чайки» с кузовом «фаэтон», на которой командующие округов принимали военные парады, стал ГАЗ-1405. Его выпускали в период с 1982 по 1988 год, и за этот период было собрано всего 15 экземпляров.

ЗИЛ-41041 АМГ Фото: ShutterStock/Fotodom.ru А этих машин всего три, и сделаны они были на базе лимузина ЗИЛ-41047 по заказу мэрии Москвы и специально порезаны для участия в Параде Победы. Две — для министра обороны и командующего парадом, а третья дежурит у Спасских ворот на случай непредвиденных ситуаций.

ЗИЛ-41041 АМГ принял почетную роль парадного автомобиля у ЗИЛ-41041, который выполнял ее с 1981 по 2009 год. Проще всего эти две модели отличить по фарам (у 41041 они круглые, у 41041 — квадратные), а еще по цвету — в отличие от своего серого предшественника ЗИЛ-41041 абсолютно черный.