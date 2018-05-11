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Появилась фотография интерьера нового лимузина Путина
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Появилась фотография интерьера нового лимузина Путина 

Motor.ru 19 минут назад
Фото: vk.com/rcinew
В Сети появился снимок интерьера седана Аурус Сенат из проекта «Единая модульная платформа» (Кортеж). Фотографию опубликовали в сообществе «RCI Российский Автопром» в социальной сети «ВКонтакте».
В январе текущего года газета «Авторевю» раскрыла подробности об автомобилях проекта «Кортеж», а также показала эскизы интерьера седана и лимузина.
В частности, стало известно, что машины укомплектуют цифровой приборной панелью и мультимедийной системой без сенсорного экрана и поддержки интерфейсов Apple CarPlay или Android Auto (в целях безопасности от них было решено отказаться).
«Авторевю»
Публичный дебют нового президентского лимузина состоялся 7 мая. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в состав который вошел 600-сильный двигатель 4.4 V8, электрический мотор-генератор и девятиступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная московской фирмой KATE.
В свободную продажу машины «Кортеж» поступят под брендом Aurus, а названия модели получат в честь башен Кремля: «Сенат», «Арсенал» и «Комендант». Средняя цена автомобилей составит около 10 миллионов рублей.
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