Рассекречен новый пикап Dongfeng на базе Nissan Navara

Автохолдинг Dongfeng ещё разрабатывает новый пикап, который будет лежать на платформе Nissan Navara 2018 года, а в интернете уже опубликованы первые шпионские снимки модели.

Отметим, что новый пикап выйдет на рынок до конца этого года. Предполагается, что стоимость авто будет от 125 000 до 135 000 юаней (1,2 млн до 1,3 млн рублей).

Рассматривая представленные фотографии можно заметить, что грузовой внедорожник является перелицованной версией донора.

Силуэт и «задок» автомобиля почти не отличается от японской модели. Выделяется только новая решетка радиатора, модернизированная оптика и измененный передний бампер.

В движение пикап будет приводиться «атмосферником» объёмом 2,5 литра, производительность которого 166 л.с. от текущего Navara. Сочетается с ним 5-ступенчатая механика или 6— и 7-диапазонная автоматическая коробка передач. Тип привода может быть как задний, так и полный.