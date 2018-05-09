Ещё
Рассекречен новый пикап Dongfeng на базе Nissan Navara
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рассекречен новый пикап Dongfeng на базе Nissan Navara 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Dongfeng ещё разрабатывает новый пикап, который будет лежать на платформе Nissan Navara 2018 года, а в интернете уже опубликованы первые шпионские снимки модели.
Отметим, что новый пикап выйдет на рынок до конца этого года. Предполагается, что стоимость авто будет от 125 000 до 135 000 юаней (1,2 млн до 1,3 млн рублей).
Рассматривая представленные фотографии можно заметить, что грузовой внедорожник является перелицованной версией донора.
Силуэт и «задок» автомобиля почти не отличается от японской модели. Выделяется только новая решетка радиатора, модернизированная оптика и измененный передний бампер.
В движение пикап будет приводиться «атмосферником» объёмом 2,5 литра, производительность которого 166 л.с. от текущего Navara. Сочетается с ним 5-ступенчатая механика или 6— и 7-диапазонная автоматическая коробка передач. Тип привода может быть как задний, так и полный.
Car.ru: последние новости
Новая Toyota Supra стала достоянием фотошпионов Открылись некоторые подробности о новом кроссовере Volkswagen для России Представлены скетчи 290-сильного Volkswagen Golf GTI TCR
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне сметают автомобили103
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД173
«АвтоВАЗ» рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta1
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение