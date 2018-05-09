Российский авторынок в апреле вырос почти на 18 процентов 

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются автомобили отечественного и корейского производства.
Российский автомобильный рынок продемонстрировал в апреле 2018 года рост продаж на 17,6 процентов. Лидируют доступные отечественные и корейские марки, сообщает телеканал 360.
В общей сложности в апреле россияне приобрели 152 тысячи новых авто — это на 22,8 тысяч больше, чем годом ранее. Первую позицию удерживает АвтоВАЗ, на втором и третьем месте — «корейцы». Также продажи выросли и у большинства японских производителей.
Среди моделей лидирует Kia Rio (более 8,5 тысяч в апреле и около 34 тысяч с начала года). Вторая — Lada Vesta (7,8 и свыше 32 тысяч). На третьей строчке — Lada Granta (7,5 и 28 тысяч). Далее следуют Hyundai Solaris, Hyundai Creta и VW Polo. На седьмое место поднялась Lada XRay. Восьмой стала Lada Largus, Renault Duster спустился девятую строчку. В десятке и Lada 4×4, вытеснившая из топа Renault Logan.